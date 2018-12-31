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Komşusuna kurşun yağdıran şahıs nezarethanede intihar etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 02:48 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tartıştığı komşusunu silahla yaraladıktan sonra gözaltına alınan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğünde intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Komşusuna kurşun yağdıran şahıs nezarethanede intihar etti!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, komşusunu yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra nezarethanede intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen zanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde komşusu Erdal K. ile tartışan Turgut B, tartışmanın büyümesi üzerine evindeki av tüfeğiyle komşusuna ateş etti.

Bacağından yaralanan Erdal K, ambulansla götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zanlı Turgut B. ise bir süre rastgele etrafa ateş ettikten sonra polislerin ikna etmesi üzerine silahını bıraktı ve gözaltına alındı.

Kadirli Emniyet Müdürlüğü'nde nezarethaneye konulan Turgut B'nin burada intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Turgut B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turgut B'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye nezarathane intihar

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