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    4. Komşusuna yardım etti, hayatı değişti! "Her şey iyi niyetle başladı"

    Komşusuna yardım etti, hayatı değişti! "Her şey iyi niyetle başladı"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    28.05.2024 16:01
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    Komşuluk ilişkilerinin her geçen gün yozlaştığı ülkemizde Aydın’da yaşayan 47 yaşındaki Nalan Özkan, ihtiyar ve yalnız yaşayan komşularına yardım etmek isterken bir anda kendisini iş hayatının içinde buldu. Şu anda Aydın’da önemli bir işletmenin sahibi olan Nalan Özkan, “Her şey iyi niyetle başladı. Yaşlı komşumuza yardım etmek için yaptığım yemekler çok beğenilince gelen talepler üzerine bu işe başladım. Şimdi Aydın’da yüzlerce kişinin sofralarını biz süslüyoruz” dedi.

    Komşusuna yardım etti, hayatı değişti! "Her şey iyi niyetle başladı"

    Edinilen bilgiye göre; Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde 30 yıl önce evlenen 3 çocuk annesi Nalan Özkan, 15 yıl önce Aydın’a göç etti. Aydın’a göç ettikten sonra aynı apartmanda yaşayan yaşlı komşularına yardım etmek için yemek yapan Nalan Özkan’ın hayatı yaptığı iyilikler sayesinde değişti.

    “AMACIM YAŞLI KOMŞULARIMIZA YARDIM ETMEKTİ”

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    Şu anda Aydın’da kendi işletmesi ile şehrin en bilinen markalarından biri haline gelen Nalan Özkan, hayatta başarılı olmak isteyen herkesin önce iyi niyete sahip olması gerektiğini söyledi. “Bundan 20 yıl önce böyle bir işletmem olacağını inanmazdım” diye iş hayatındaki serüveni dile getiren Özkan, “Aydın’a taşınınca apartman yaşantısı ve kırsal kesimden gelmiş biri olarak komşuluk mevcut komşuluk ilişkileri bana çok garip geldi. Apartmanımızda yaşlı bir komşumuz vardı. Aile yemeklerini yapmakta bile zorlandığını görünce insanlık namına yemeklerini ben yapıverdim.

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    Yardım ederken ailenin sosyo-ekonomik seviyesine değil sadece insaniyet namına yardımcı olduk. Ancak yardımcı olduğumuz komşumuz Aydın’ın ileri gelen ailelerindenmiş. Gelen her misafir benim yaptığım yemek ve ikramlardan yiyince ‘Bunları kim yaptı diye’ sorup benim numaramı isteyip sipariş vermeye başladılar.

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    Ev yemekleri başta olmak üzere börek, kurabiye, tatlı, yuvarlama gibi siparişleri hazırlayıp teslim etmeye başladım. Bir süre sonra evden siparişlere yetişemez hale gelince iş yeri açmaya karar verdik” diyerek bir anda kendisini iş hayatının içinde bulduğunu söyledi.

    “5 METREKARE DÜKKANDAN 102 METRE KARELİK DÜKKANA”

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    Siparişlere evde yetişemeyince sadece üretim için Cumhuriyet Mahallesi’nde 5 metrekare bir dükkanda üretime başladığını belirten Nazan Özkan, “Komşuma yardım için başladığım işe daha sonra profesyonel olarak devam etmeye başladım. 5 yıl önce 5-6 metrekare dükkanda başladığım işime mekan yetersiz gelince yan dükkanı da kiraladık. Bir süre sonra yan yana birleştirdiğimiz 2. dükkan da yetersiz kalınca bu defa 2 katlı yaklaşık 120 metrekarelik bir başka dükkan açtık. Hamdolsun işlerimiz gayet iyi ve ailemizle birlikte pek çok kişiye ekmek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

    “KULLANDIĞIMIZ HER ÜRÜN DOĞAL VE YERLİ”

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    Yemek yaparken doğal ve sağlıklı ürün kullanımını ‘olmazsa olmaz’ şart olarak ele aldıklarını belirten Özkan, “Biz, yemek yeme kültürü sadece karın doyurmak olarak görmüyoruz. Yediğin her şey hem lezzetli hem sağlıklı olacak. Bu nedenle kullandığımız her şeyin doğal yerli ve milli ürünlerden olmasına özen gösteriyoruz” diyerek sadece yemek hizmeti değil aynı zamanda sağlık hizmeti sunar gibi çalıştıklarını söyledi. (İHA)

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