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Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, komşusunu öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık müebbet hapisle cezalandırıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, komşusunu öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Seydillah Çubuk (58) ve tutuksuz sanık Meyram Çubuk ile öldürülen Nurgül Karakoç'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İşaret dili çevirmeni aracılığıyla son savunmasını yapan Çubuk, suç delillerini kendisinin gizlediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi ve toplanan deliller kapsamında haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar vererek sanık Çubuk'u müebbet hapisle cezalandırdı.

Tutuksuz sanık Meyram Çubuk'a 5 ay hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

- Olay

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dağüstü köyünde 10 Şubat 2018'de, işitme engelli Seydillah Çubuk ile komşusu Nurgül Karakoç arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Çubuk evden aldığı av tüfeğiyle Karakoç'a ateş etmişti.

Nurgül Karakoç, olay yerinde hayatını kaybederken Seydillah Çubuk, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

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cinayet Çaycuma müebbet hapis Zonguldak

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