Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'

Öfkeli komşu, karşı komşusunu şortu yüzünden polise şikayet etti. TikTok kullanıcısı Rovi Wade, video çektiği sırada komşusunun sözlü tacizine maruz kaldı. Mini şortu, uzun çizmeleri ve crop top üstüyle dikkat çeken kadın, ''karşı komşum bana hakaret etti, üzerimdekilerin uygunsuz olduğunu söyledi. Bu kimi ilgilendirir ki'' diye konuştuğu sırada karşısında polisi buldu.

Polis memuruna da aynı şeyleri söyleyen kadın, ''Bana ettiği tüm hakaretler üzerine ona,vücudum seni rahatsız ediyor. Sorun bu. Ama var olmaya ve ateşli olmaya devam edeceğim'' dedi. Yaşadığı anları yine TikTok hesabından paylaşan kadına destek mesajları geldi.

''KOCASI MUHTEMELEN SENİ İZLİYORDU''

Bir kullanıcı ''Kocası muhtemelen seni izliyordu ve üzüldü'' yorumunu yaparken bir diğeri de, ''Polislerin ne yapmasını bekliyor? Kıyafet kodu vermesini mi? İnsanların istediklerini giymelerine izin vermeyi normalleştirmemiz gerekiyor'' şeklinde yorum yaptı.

Rovi daha sonra komşusunun "uygunsuz" olduğunu düşündüğü kıyafetle sokağa çıkıp tur attı.



