HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'

Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'

18.03.2021 08:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'

Los Angeles'taki evinin balkonunda ev arkadaşıyla TikTok videosu çeken kadın, komşusu tarafından polise şikayet edildi. Gerekçe olaraksa, açık giyinmesi gösterildi.

Öfkeli komşu, karşı komşusunu şortu yüzünden polise şikayet etti. TikTok kullanıcısı Rovi Wade, video çektiği sırada komşusunun sözlü tacizine maruz kaldı. Mini şortu, uzun çizmeleri ve crop top üstüyle dikkat çeken kadın, ''karşı komşum bana hakaret etti, üzerimdekilerin uygunsuz olduğunu söyledi. Bu kimi ilgilendirir ki'' diye konuştuğu sırada karşısında polisi buldu.

Screenshot_2

Polis memuruna da aynı şeyleri söyleyen kadın, ''Bana ettiği tüm hakaretler üzerine ona,vücudum seni rahatsız ediyor. Sorun bu. Ama var olmaya ve ateşli olmaya devam edeceğim'' dedi. Yaşadığı anları yine TikTok hesabından paylaşan kadına destek mesajları geldi.

@rovi_wade

Reply to @zoldyckwitch YOU GUYS ASKED FOR IT!!! HERE’S THE OUTFIT REVEAL!!! ##fyp ##fypシ ##foryou ##viral ##ootd

♬ original sound - ♡????????????????♡

''KOCASI MUHTEMELEN SENİ İZLİYORDU''

Bir kullanıcı ''Kocası muhtemelen seni izliyordu ve üzüldü'' yorumunu yaparken bir diğeri de, ''Polislerin ne yapmasını bekliyor? Kıyafet kodu vermesini mi? İnsanların istediklerini giymelerine izin vermeyi normalleştirmemiz gerekiyor'' şeklinde yorum yaptı.

@rovi_wade

Reply to @swatherss the full video is up on my ig: rovi_wade ????

♬ Raising Hell (feat. Big Freedia) - Kesha

Rovi daha sonra komşusunun "uygunsuz" olduğunu düşündüğü kıyafetle sokağa çıkıp tur attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
Neler oluyor? Gökyüzündeki tuhaf görüntü panik yarattıNeler oluyor? Gökyüzündeki tuhaf görüntü panik yarattı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
tiktok

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Doğadan topladı, zengin oldu!

Doğadan topladı, zengin oldu!

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Genç kadının devasa orta parmağı viral oldu!

Genç kadının 'devasa' orta parmağı viral oldu!

Neler oluyor? Gökyüzündeki tuhaf görüntü panik yarattı

Neler oluyor? Gökyüzündeki tuhaf görüntü panik yarattı

Rusya'da aşırı süratli aracın otobüs durağına daldığı anlar kamerada

Feci anlar! Otobüs durağına böyle daldı

Kan aktı, burun kırıldı! Kadınların sokak ortasındaki acımasız kavgası 'rezalet' dedirtti

Sokak ortasındaki kavga 'rezalet' dedirtti!

Telesiyejde asılı kalan adam metrelerce yüksekten yere çakıldı

Korkunç! Metrelerce yüksekten böyle çakıldı

Rusya'da şehre inen ayı, bir kişiyi böyle kovaladı

Şehri birbirine kattı! Şaşkına çeviren olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.