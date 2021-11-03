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Komşusunun evine gelip 7 kişiyi acımasızca katletmişti! Kan donduran olayda yeni gelişme

03.11.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mehmet Altun (33) hakkında hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuklu 13 kişiden 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Komşusunun evine gelip 7 kişiyi acımasızca katletmişti! Kan donduran olayda yeni gelişme

Olay, geçen 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010 yılından beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in, yakında oturan kayınbiraderi Mehmet Altun (33) geldi. Bahçede aile fertleriyle bir süre konuşan Altun, ardından poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti.

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) yaşamını yitirdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos günü Özel Harekat ekipleri tarafından memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi’nde arazi taraması sırasında yakalandı.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASİ İSTENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Altun'un da bulunduğu 13’ü tutuklu, 1'i 18 yaşından küçük 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Hazırlanan iddianamede tutuklu Mehmet Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. Ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp ateşe verdiği gerekçesiyle 'yakarak mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan da 5 yıldan 8 yıla kadar yargılanması talep edildi.

AZMETİRDİKLERİ ÖNE SÜRELENLERE DE HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, Mehmet Altun'u azmettirdiği öne sürülen eniştesi Lütfi Keleş, ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş ile diğer tutuklu sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, oğlu Ali Keleş ile adli kontrolle serbest bırakılan akrabaları Ali Keleş hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanma talep edildi. Aralarında 18 yaşından küçük olan 1 çocuk, 11 kişi hakkında ise kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verildi. Mehmet Altun'un tutuklanan eşi Zehra Altun, babası İbrahim ve annesi İsmahan Altun da kuvvetli suç şüphesinin kalkması nedeniyle tahliye edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame bugün akşam saatlerinde 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu 13 şüpheliden Veli Keleş, Ramazan Çalık, Yahya Çalık, Ali Çalık ve Ali Keleş, adli kontrol kararıyla tahliye edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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