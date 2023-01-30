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  4. Kömür sobası bir anda patlayınca etrafa savruldular! Anbean böyle görüntülendi

Kömür sobası bir anda patlayınca etrafa savruldular! Anbean böyle görüntülendi

30.01.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da bir iş yerinde yanan kömür sobası bomba gibi patladı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sobanın etrafında oturan 3 kişi patlamanın ardından etrafa savruldu.

Patlama, Yakutiye ilçe merkezindeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde yanan sobanın etrafında oturan 2 müşterisinin yanına giden iş yeri sahibi Samet Şentürk (22) sobanın kapağını açıp kapatması ile patlama meydana geldi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sobadan çıkan alevler Samet Şentürk'ün kaş, kirpik ve saçında yanıklara neden oldu. Müşterileri, Muhammed Çağrı Çelik (24) ve Lokman Topbaş (26) ise büyük korku yaşadı.

Müşterilerden Muhammed Çağrı Çelik, "İş yerine aracımı getirmiştim. Tamiri yapılırken ben ve arkadaşım Lokman, sobanın başında oturuyorduk. O sırada yanımıza gelen iş yeri sahibi Samet sobanın kapağını açıp kapattı. O sırada patlama oldu. Sobadan çıkan alevler Samet'in yüzüne doğru geldi. Biz de adeta patlamanın sesi ile etrafa savrulduk. Bomba gibi patlayan soba bizi çok korkuttu" diye konuştu.

(DHA)

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Erzurum kömür sobası

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