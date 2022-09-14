Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

İstanbul'da bir enerji firmasında satın alma ve lojistik yöneticisi olarak görev yapan Hüseyin Yüce ve beraberindeki çalışanlar İstanbul Beşiktaş'ta konakladıkları lüks otelde yaptıkları kahvaltı sonrası rahatsızlandı. Kronik böbrek rahatsızlığı olan Yüce'nin ise hayatı adeta alt üst oldu...

KAHVALTIDAN SONRA ŞİKAYETLER BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre,Hüseyin Yüce, geçen yıl 31 Ağustos'ta şirkette çalışan 17 personelle birlikte Beşiktaş'taki lüks bir otelde konaklamaya başladı. Sabah saatlerinde otel restoranında kahvaltı eden çalışanlarda, kahvaltıdan birkaç saat sonra mide bulantısı, kusma gibi şikâyetler baş gösterdi. Yüce'nin de aralarında bulunduğu çalışanlar, özel bir hastanenin acil servisine gitti. Yapılan incelemede çalışanların gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi.

BÖBREK NAKLİ YAPILDI

Kronik böbrek yetmezliği hastası olan Hüseyin Yüce, zehirlenme sonrası yüksek ateş ve kan değerlerinde meydana gelen anormallikler nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Yüce'nin böbreklerindeki maluliyet oranındaki hızlı artış nedeniyle böbrek nakli olmasına karar verildi. Yaklaşık 6 ay böbrek nakli bekleyen Yüce, 7 Ocak 2022'de uygun vericinin bulunmasıyla nakil oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedavi süreci sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Yüce, otelin bozulmuş gıda servis etmesi nedeniyle zehirlendiğini ve var olan hastalığı nedeniyle böbrek nakli olmak zorunda kaldığını ileri sürerek otel yetkililerden şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı.

