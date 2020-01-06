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  4. Konfeksiyon kursunda kadınlar "geleceklerini dikiyor"

Konfeksiyon kursunda kadınlar "geleceklerini dikiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde konfeksiyon kursuna katılan 40 kadın, hem öğrendikleriyle kendi kıyafetlerini dikiyor hem de meslek öğreniyorlar

Çubuk Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından ortaklaşa açılan konfeksiyon kursuna katılan 40 kadın, geleceklerini dikiyor.

Atatürk Mahallesi'ndeki Kurbantepe Tesisleri'nde açılan Çubuk Meslek Edindirme kurslarına 40 ev hanımı başvurdu. Kadınlar burada biçki, dikiş-nakış, model üretme, kesme gibi tekstil alanına ait bilgileri öğrenirken 4 aylık kurs sonunda başarılı olanlar, ilçedeki tekstil atölyelerinde istihdam edilebilecek.

Kursun usta öğreticisi Nejla Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurs süresince kadınların hem harçlık aldıklarını hem de meslek edindiklerini dile getirdi.

Kursta hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdiklerini ifade eden Akdoğan, "Şimdi de kadınlarımız burada kendilerinin ve çocuklarının kıyafetlerini dikiyorlar. Kısa sürede burada kursiyerlerimiz ile birlikte fabrika gibi etek ve pantolon üretiyoruz. İlçemizdeki konfeksiyon atölyeleriyle görüştük ve onlara direkt çalışabilecek personel verebileceğiz." diye konuştu.

- "İhtiyacımız olan tüm tekstil ürünlerini artık kendimiz dikiyoruz"

Hatice Yalçın ise kurs sayesinde kendilerini geliştirdiklerini belirterek, "Belediye başkanımızın bize verdiği bu imkan sayesinde hem meslek sahibi oluyoruz hem de kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Buradan aldığımız harçlıklar sayesinde bile aile bütçesine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendi ihtiyaçlarını dikmeye başladığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen kursiyerlerden Fatma Altan da "Şu anda etek, pantolon, çarşaf, nevresim takımlarını dikebiliyorum. İhtiyacımız olan tüm tekstil ürünlerini artık kendimiz dikiyoruz. Çok mutluyuz." dedi.

Evde boş oturmanın kendilerine büyük sıkıntılar verdiğini dile getiren Zeynep Söğüt ise "En azından burada bir hedefimiz var. Aile bütçemize katkı verirken bir de meslek öğreniyoruz. En güzeli de üretime katkı vermek ve bu duyguya sahip olmak." değerlendirmesini yaptı.

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