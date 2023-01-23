Görenleri şaşırttı! Sürücülerin en büyük sorunlarından birini çözebilir

Karşıdan gelen araçların farları sürücünün görüşünü olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum, dikkat dağınıklığına neden oluyor ve aynı zamanda sürüş güvenliğini tehlikeye sokuyor. Ancak bir Amerikan otomotiv şirketi, sürücülerin en büyük sorunlarından biri olan far parlamasını, biraz da gelişen teknolojiden yardım alarak çözebilir.

SÜRÜCÜLERİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİNİ ÇÖZEBİLECEK TEKNOLOJİ! PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

Motor1.com'un haberine göre, şirket, otomatik kararan artırılmış gerçeklik (AR) ön cam için patent başvurusunda bulundu. 17 Ocak 2023'te yayınlanan ve Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) US 11.557.234 B1 kapsamında yapılan patent başvurusuna göre, AR ön cam, head-up display ve geçirgenliği ayarlanabilen şeffaf bir ön cam içeren sistem kullanıyor. Ayrıca, karşıdan gelen araçlardan ve diğer parlak ışık kaynaklarından gelen farları algılamak ve tanımlamak için sensörlerden yararlanıyor.

Patent başvurusu, sistemin ışığın belirli bir eşiğin üzerinde olduğunu algıladığında ön camın belirli bir bölümünü karartarak yanıt vereceğini belirtiyor. Anlaşıldığı kadarıyla sistem, camın sadece ışığın geldiği bölgesini karartacak.

Bu sistem iddiaya göre parlamayı önleyecek ve dolayısıyla daha güvenli bir sürüş sağlayacak. uzun farları açık bir şekilde karşıdan gelen bir araç veya farları normalden daha yüksek bir noktada olan bir SUV/kamyon nedeniyle görüşü olumsuz etkilenen sürücüler için bu teknolojinin faydalı olacağı öne sürülüyor.

Şu anda birçok otomobil üretici de sürüş deneyimini geliştirmek için AR teknolojisine yatırım yapıyor. Bu teknolojinin araçlarda ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.

