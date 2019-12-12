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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 6 yeni Ebola vakası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 18:36 | Son Güncelleme

Ülkede yaklaşık 15 aydır görülen salgında Ebola'dan ölenlerin sayısı 2 bin 91'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan ve bir süredir vakaların azaldığı Ebola salgınında Kuzey Kivu ve Ituri eyaletinde son 24 saatte 6 kişide Ebola virüsü tespit edildiği bildirildi.

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, yaklaşık 15 aylık dönemde 3 bin 324 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 3 bin 206 kişide Ebola virüsüne rastlandı.

Ebola'dan 2 bin 91 kişinin yaşamını yitirirken 118 kanamalı ateşten ölüm vakasının da Ebola kaynaklı olma ihtimali yüksek.

Yapılan tedavi sonucu Ebola virüsü taşıyan 1087 kişi sağlığına kavuşurken, 36 kişinin tedavisi sürüyor.

Diğer yandan, salgında vakalarda azalma eğilimi görüldüğü halde, son 24 saatte Kuzey Kivu ve Ituri eyaletinde 6 vaka görüldüğü aktarıldı.

Salgında günlük vaka sayısı 10-20'den 1-3 aralığına gerilemişti.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ebola KDC Kongo salgın Vaka

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