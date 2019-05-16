CENEVRE (AA) - Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında şimdiye kadar bin 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

IFRC Sağlık Direktörü Emanuele Capobianco, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, uluslararası topluma, KDC'deki Ebola krizi daha fazla büyümeden acilen daha fazla yatırım yapma uyarısında bulundu.

Salgına karşı mücadelede bazı başarılar elde edilmesine rağmen son haftalarda yeni vakalarda endişe verici artış olduğuna dikkati çeken Capobianco, bin 671 Ebola vakasının yüzde 20'sinin son üç haftada tespit edildiğini kaydetti.

Geçen temmuz ayından bu yana KDC'de Ebola virüsünden ölenlerin sayısının bin 100'ü aştığını aktaran Capobianco, tarihin en ölümcül ikinci Ebola salgını ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Capobianco, KDC'de Ebola'ya karşı mücadelede "güvenlik ve kritik fon temini" olmak üzere iki büyük tehlike olduğunu vurguladı. Ülkede güvenlik durumunun karmaşık olduğunu anlatan Capobianco, bununla beraber gerekli fonun karşılanması için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydetti.