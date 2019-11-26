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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel ve heyelan: 36 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 21:14 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel ve heyelan: 36 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kinşasa'da pazartesiyi salıya bağlayan gece etkili olan aşırı yağışlar, 2 köprünün ve 1 yolun çökmesine, birçok noktada da toprak kaymasına ve duvarların yıkılmasına neden oldu.

Kinşasa Vali Yardımcısı Neron Mbungu, sel ve heyelanlar nedeniyle ilk belirlemelere göre en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mbungu, ölenler arasında, yıkılan elektrik direklerinden çıkan akıma kapılan bir bebek olduğunu da belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Mbungu, büyük maddi zarar olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusuyla Afrika’nın en büyük üçüncü kenti olan Kinşasa’da halkın çoğu yıkık dökük evlerde yaşıyor.

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heyelan Kinşasa Kongo Demokratik Cumhuriyeti sel toprak kayması

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