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Kongo’da isyancı grup 26 sivili katletti

01.01.2021 18:09 | Son Güncelleme:
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Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubunun sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 26 sivil hayatını kaybetti.Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kuzey Kivu vilayetinin Beni bölgesinde yılbaşı gecesi Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun en az 26 sivili öldürdüğü bildirildi.

Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubunun sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 26 sivil hayatını kaybetti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kuzey Kivu vilayetinin Beni bölgesinde yılbaşı gecesi Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun en az 26 sivili öldürdüğü bildirildi. Beni yerel yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, saldırı sırasında kurbanların çoğunun palalarla, diğerlerinin de silahlarla katledildiği belirtildi. Yerel sivil toplum temsilcisi Bravo Muhindo da 25’ten fazla kişinin öldüğünü ifade ederek birçoğunun başlarının kesildiğini ifade etti. Muhindo, bazı sivillerin de kaçırıldığını aktardı.
Beni ve çevresindeki köylerde yaşayanlar, ADF isyancılarının bölgedeki saldırıları nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor. İsyancı grup, geçtiğimiz yıl 800’den fazla kişiyi katletmişti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonlarına rağmen ADF, ülkenin bu bölgesindeki sivil nüfusa yönelik saldırıları sürdürüyor.

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