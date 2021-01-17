Kongre baskınından 3 gün önce 'Kongre hedef olabilir' uyarısı yapılmış

Washington Post gazetesinin özel haberinde, Kongre polisi istihbarat biriminin 3 Ocak'ta gönderdiği 12 sayfalık bir rapora yer verildi.

İstihbarat raporunda, 6 Ocak'ta başkent Washington'da toplanacak on binlerce Donald Trump taraftarının, "seçim sonuçlarına ilişkin tepkilerini ortaya koymak için son şansları" duygusuyla hareket edebilecekleri vurgulandı.

Raporda, "Bu ümitsizlik ve hayal kırıklığı şiddete dönüşebilecek bir teşvik haline gelebilir. Önceki protestolardan farklı olarak 6'sında Kongre hedef olabilir." ifadelerine yer verildi.

Haberde, söz konusu istihbarat uyarısına rağmen 6 Ocak'ta Kongre etrafında yeterli güvenlik önleminin alınamamış olmasının "ciddi bir güvenlik açığına" işaret ettiği kaydedildi.

FBI ARAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Kongre baskınında yabancı ülke veya grupların bir şekilde katkısının olup olmadığını incelediği bildirildi.

NBC kanalına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir FBI yetkilisi, baskından önce bazı aşırı sağcı grup liderlerine "kripto para" cinsinden 500 bin dolar para aktarımı tespit edildiğini kaydetti.