HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kongre baskınından 3 gün önce 'Kongre hedef olabilir' uyarısı yapılmış

Kongre baskınından 3 gün önce 'Kongre hedef olabilir' uyarısı yapılmış

17.01.2021 22:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kongre baskınından 3 gün önce 'Kongre hedef olabilir' uyarısı yapılmış

ABD Kongre baskınından 3 gün önce Kongre polisi istihbarat biriminin, "6 Ocak'ta Kongre hedef olabilir" uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Washington Post gazetesinin özel haberinde, Kongre polisi istihbarat biriminin 3 Ocak'ta gönderdiği 12 sayfalık bir rapora yer verildi.

ABD'de Kongre baskınına federal soruşturmaABD'de Kongre baskınına federal soruşturma

İstihbarat raporunda, 6 Ocak'ta başkent Washington'da toplanacak on binlerce Donald Trump taraftarının, "seçim sonuçlarına ilişkin tepkilerini ortaya koymak için son şansları" duygusuyla hareket edebilecekleri vurgulandı.

Raporda, "Bu ümitsizlik ve hayal kırıklığı şiddete dönüşebilecek bir teşvik haline gelebilir. Önceki protestolardan farklı olarak 6'sında Kongre hedef olabilir." ifadelerine yer verildi.

Haberde, söz konusu istihbarat uyarısına rağmen 6 Ocak'ta Kongre etrafında yeterli güvenlik önleminin alınamamış olmasının "ciddi bir güvenlik açığına" işaret ettiği kaydedildi.

FBI ARAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Kongre baskınında yabancı ülke veya grupların bir şekilde katkısının olup olmadığını incelediği bildirildi.

NBC kanalına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir FBI yetkilisi, baskından önce bazı aşırı sağcı grup liderlerine "kripto para" cinsinden 500 bin dolar para aktarımı tespit edildiğini kaydetti.

Söz konusu paranın kaynağının bir Fransız olduğunu kaydeden yetkili, paranın kimlere ne sebeple ulaştırıldığını ve söz konusu para transferleri ile Kongre baskını arasında bir bağ olup olmadığını soruşturduklarını belirtti.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandıABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı
İnsomnia nedir? Uyuyamama sendromu hakkında her şeyİnsomnia nedir? Uyuyamama sendromu hakkında her şey

En Çok Okunan Haberler

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi

Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Tartıştığı yolcuyu raylara attı kendisi elektrik akımına kapıldı

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

Seçilmiş Başkan Biden’ın ABD'de uygulanacak ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

Zehirlenen muhalif Aleksey Navalni'yi taşıyan uçak Moskava'ya indi

Zehirlenen muhalif tekrar Rusya'da

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

Avusturya’dan koronavirüs karantinasını uzatma kararı

Avusturya'dan flaş koronavirüs kararı

Brezilya, Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

O ülke Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.