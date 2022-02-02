Konmari metoduyla kıyafetlerinize bambaşka bir yaşam!

Japon yazar Marie Kondo, Hayatı Sadeleştirmek İçin Derle, Topla, Rahatla! adlı kitabında hayatınızı çok daha sade çok daha düzenli bir hale getirmeniz için tüyolar veriyor. İşte o tüyolar…

“SİZİ MUTSUZ EDEN GEREKSİZ EŞYALARDAN KURTULUN”

Konmari yöntemine göre gereksiz ve sizi mutsuz eden eşyalar hem psikolojinizi hem de düzeninizi etkiliyor. Düzenleme yaparken ilk olarak bu eşyaları eleyip ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz.

“GARDIROBUNUZDA ÇOK FAZLA YER AÇILACAK”

Konmari yöntemine göre giysilerinizi dikey olacak şekilde katlamanız gerekmektedir. Bu katlama yöntemiyle birlikte gardırobunuzda çok daha fazla yer açılacak ve daha düzenli bir görünüm sağlanacaktır.

Sizi mutlu eden ve gerçekten ihtiyacınız olan kıyafetleri renk olarak koyudan açığa, materyal olarak kalından inceye olacak şekilde düzenlemelisiniz. Doğru katlama yöntemini ve sıralanışını öğrendiğinizde hem estetik hem de psikolojik açıdan çok daha iyi bir dolaba sahip olacaksınız.



