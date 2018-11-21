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Konser geliri hasta çocuklara "nefes" oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.11.2018 13:04 | Son Güncelleme

Ünlü piyanist İdil Biret'in İzmir'deki konserinden elde edilen gelirle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisine solunum cihazı alındı

İZMİR (AA) - İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneğinin organizasyonunda, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in katılımıyla düzenlenen konserden elde edilen gelirle kanser tedavisi gören çocuklar için solunum cihazı alındı.

"Her Nota Bir Umut Projesi" kapsamında, 3 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen İdil Biret konserinden elde edilen gelirle alınan solunum cihazı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'ne teslim edildi.

Onkoloji servisinde düzenlenen törende konuşan Bosna Hersek'in İzmir Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak, tedavi gören çocuklar için Ege Balkan Güçbirliği Platformu ile İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneğinin çok önemli bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Konserden 30 bin lira gelir elde edildiğini belirten Baysak, "Platform olarak bundan sonra böyle örnek çalışmalara devam edeceğiz. Bu cihazla çocuklarımız şifa bulacak." dedi.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan ise İdil Biret'in böyle önemli bir projede hasta çocuklar için yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Hastanenin Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Barış Malbora da solunum cihazının küçük ama yaptığı işler açısından büyük bir bağış olduğunu dile getirerek, "Bu cihaz, solunum sıkıntısı yaşayan çocuklarımızı yoğun bakımda daha ağır tedavilerden kurtarabilme potansiyeline sahip. Bu cihazdan servisimizde bir tane var ama yetersiz kalıyordu." diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da iki sivil toplum kuruluşunun yaptıkları çalışmalarla örnek olduğunu ifade etti.

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İdil Biret konser geliri Solunum Cihazı

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