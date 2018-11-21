İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan ise İdil Biret'in böyle önemli bir projede hasta çocuklar için yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Konserden 30 bin lira gelir elde edildiğini belirten Baysak, "Platform olarak bundan sonra böyle örnek çalışmalara devam edeceğiz. Bu cihazla çocuklarımız şifa bulacak." dedi.

Onkoloji servisinde düzenlenen törende konuşan Bosna Hersek'in İzmir Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak, tedavi gören çocuklar için Ege Balkan Güçbirliği Platformu ile İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneğinin çok önemli bir çalışmaya imza attığını söyledi.

"Her Nota Bir Umut Projesi" kapsamında, 3 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen İdil Biret konserinden elde edilen gelirle alınan solunum cihazı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'ne teslim edildi.

Hastanenin Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Barış Malbora da solunum cihazının küçük ama yaptığı işler açısından büyük bir bağış olduğunu dile getirerek, "Bu cihaz, solunum sıkıntısı yaşayan çocuklarımızı yoğun bakımda daha ağır tedavilerden kurtarabilme potansiyeline sahip. Bu cihazdan servisimizde bir tane var ama yetersiz kalıyordu." diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da iki sivil toplum kuruluşunun yaptıkları çalışmalarla örnek olduğunu ifade etti.

