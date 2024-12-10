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Konserveniz böyleyse sakın tüketmeyin! Zehirlenmeye kadar gidiyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.12.2024 16:16
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Diyetisyen Cansu Arslan, uygun şartlarda hazırlanmayan konservelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek köpüren veya fışkıran konservelerin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Konserveniz böyleyse sakın tüketmeyin! Zehirlenmeye kadar gidiyor

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kahvaltılık soslar, turşular ve reçeller sofralarımızda yerini alırken konserve ürünler de sıkça tüketiliyor. Ancak uzmanlar, ev yapımı konservelerin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve tüketilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalara dikkat çekiyor.

Diyetisyen Cansu Arslan, uygun şartlarda hazırlanmayan konservelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Hazırlık aşamasında temizlenmemiş, zedelenmiş sebze ve meyvelerden yapılan konservelerin besin zehirlenmelerine neden olabileceğini ifade eden Arslan, “Kapaklarında bombaj adı verilen şişkinlik bulunan konserveler sağlığımız için risk oluşturuyor. Bu tür konserveler açıldığında fışkırma, köpürme görülüyorsa kesinlikle tüketilmemelidir” dedi.

DOĞRU SAKLAMA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Konservelerin pişirme işlemi uygulanarak cam kavanozlarda saklanması gerektiğini belirten Arslan, ürünlerin serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edilmesinin önemine dikkat çekti. Açıldıktan sonra tüketilmeye başlanan konservelerin kalan kısmının 1-3 gün içinde buzdolabında saklanarak tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

CLOSTRİDİUM BOTULİNUM TEHLİKESİ

Kapaklarında bombeleşme olan konservelerde clostridium botulinum bakterisinin bulunduğunu belirten Arslan, bu bakterinin ürettiği toksinlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi. Arslan, “Bu tür bakteriler nedeniyle besin zehirlenmeleri yaşanabilir. Eğer kusma, görme bozukluğu ya da bağırsak fonksiyonlarında değişiklik gibi belirtiler görülürse mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” uyarısında bulundu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
konserve
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