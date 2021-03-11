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Kont Dracula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi, gizemi ile merak uyandırıyor

11.03.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Tokat'ta, 'Kont Dracula' olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın,15'inci yüzyılda 4 yıl boyunca esir tutulduğu ileri sürülen tarihi Tokat Kalesi gizemli yönleri ile dikkat çekiyor. Turizmciler, merak uyandıran kaleye turlar düzenlemek için restorasyonunun tamamlanmasını istiyor.

Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın, Tokat'ta 4 yıl boyunca sürgünde yaşadığını kale bugün de gizemini koruyor. Selçuklu ve Osmanlı döneminde savunma amaçlı kullanılan Tokat Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla birkaç yıl önce yapılan çalışmalarda Ceylan Geçidi ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 140 metre derine inilen geçitte suya rastlanması sonucu çalışmalar durduruldu. Turizmciler, kaledeki çalışmaların hızlandırılmasını ve ziyarete kazandırılmasını bekliyor.

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'KAZIKLI VOYVODA BURAYA SÜRGÜNE GÖNDERİLMİŞ'

Tokat Kalesi'nin gizemini koruduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat İl Temsilcisi Yavuz Özseven, "Kont Dracula olarak bilinen 3'üncü Vlad, bugünkü Romanya, o zamanki Osmanlı'nın Eflak vilayetinin beyinin oğludur. Kont Dracula, o zamanlar Edirne'deki sarayda Fatih ile birlikte büyüdü. Ancak Fatih, tahta çıktıktan sonra bunu çevreleri rahat bırakmamış, fitne sokmuşlar. Fatih, Kazıklı Voyvoda'yı zorunlu olarak sürgüne Tokat'ta göndermiştir. Zaman zaman kalede tutulduğu, zaman zaman da şehirde bir konakta yaşadığı bilinmektedir. Tokat'taki yaşam süresi 4 yıl kadardır" dedi.

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'TURLAR İÇİN RESTORASYONU BEKLİYORUZ'

Tokat kalesinin ülke ve Tokat turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Özseven, "Tarihimize önemli ölçüde ışık tutacak ve turizme katkı sağlayacak kalemizin restorasyon çalışmaları günümüzde devam etmektedir. Burada çalışmaların başlatılması ve yürütülmesinde emeği geçen yetkililere teşekkür ediyoruz. Gerek ülke içerisinde gerekse yurtdışındaki meslektaşlarımız kalenin restorasyonunun bitirilmesi ilgi ile beklemektedir. Buraya yapılacak olan destinasyon çalışmaları koronavirüsten dolayı her ne kadar aksaklığa uğrasa da zamanı geldiğinde planlamalar hayata geçirilecektir. Turizm alanında bir çok projesi olan ilimiz kaledeki çalışmaların bitirilmesiyle Tokat turizm cenneti olacak" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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