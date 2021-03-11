Kont Dracula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi, gizemi ile merak uyandırıyor

Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın, Tokat'ta 4 yıl boyunca sürgünde yaşadığını kale bugün de gizemini koruyor. Selçuklu ve Osmanlı döneminde savunma amaçlı kullanılan Tokat Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla birkaç yıl önce yapılan çalışmalarda Ceylan Geçidi ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 140 metre derine inilen geçitte suya rastlanması sonucu çalışmalar durduruldu. Turizmciler, kaledeki çalışmaların hızlandırılmasını ve ziyarete kazandırılmasını bekliyor.

'KAZIKLI VOYVODA BURAYA SÜRGÜNE GÖNDERİLMİŞ'

Tokat Kalesi'nin gizemini koruduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat İl Temsilcisi Yavuz Özseven, "Kont Dracula olarak bilinen 3'üncü Vlad, bugünkü Romanya, o zamanki Osmanlı'nın Eflak vilayetinin beyinin oğludur. Kont Dracula, o zamanlar Edirne'deki sarayda Fatih ile birlikte büyüdü. Ancak Fatih, tahta çıktıktan sonra bunu çevreleri rahat bırakmamış, fitne sokmuşlar. Fatih, Kazıklı Voyvoda'yı zorunlu olarak sürgüne Tokat'ta göndermiştir. Zaman zaman kalede tutulduğu, zaman zaman da şehirde bir konakta yaşadığı bilinmektedir. Tokat'taki yaşam süresi 4 yıl kadardır" dedi.