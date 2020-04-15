Kontakt lens kullanımı koronavirüs riskini arttırır mı?

Bu konuda hastalarımızı bilgilendirmek ve kafa karışıklıklarını rahatlatmak adına, konu ile ilgili yayınlanmış bilimsel yayınlar ışığında bir derleme yapmak istedik.

'ŞU ANDA VİRÜSÜ BULAŞTIRDIĞINA DAİR HERHANGİ BİR KANIT YOK'

Şu andaki mevcut bilgimiz ile kontakt lens kullanılmasıyla, koronavirüs ile enfekte olma riskinde artış olduğunu gösteren bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Bu noktada; ideal kullanım ve bakım prosedürlerine hassasiyet gösterilmesinin yanı sıra, kapsamlı el yıkama gibi hijyen önlemlerinin ciddiye alınması önem taşır. Bunlar arasında; lenslerinizi belirtilen süreler içinde değiştirme, tekrar kullanılabilir lensler için dezenfeksiyon uygulaması, gece kontakt lenslerle uyumama ve gözünüzde batma, yanma, kızarıklık gibi bir belirti varsa kontakt lens kullanımına ara verme gibi öneriler sayılabilir.

BU ŞİKAYETLER VARSA LENS KULLANIMINA ARA VERİLMELİ!

Konu ile ilgili olarak ortaya sürülmüş ve haklılığı küçümsenmeyecek kadar önemli olan bir görüş; kontakt lens kullanan insanların, kullanmayanlara oranla ellerini daha fazla gözlerine temas ettirdiği yönündedir. Göz, yüz ve ağız teması ile virüsün bulaş yapabildiği bilindiğinden, göz ve yüze dokunma sayısını sınırlamak için kontakt lens takmak yerine gözlüklere geçmeyi öneren bazı uzmanlar mevcuttur.Bu noktada eğer; kontakt lens kullandığımızda gözümüzde rahatsızlık hissi oluyor ve elimizi sıklıkla gözümüze temas ettiriyorsak, bu dönemde kontakt lens kullanımına ara vererek, salgın dönemi bittiğinde kontakt lens muayenesi için göz doktorumuza başvurmayı ihmal etmemeliyiz. Bunlara ek olarak; ateş, öksürük veya grip benzeri şikayetlerin olduğu durumlarda da kontakt lens kullanımına ara verilmesi önermekteyiz.