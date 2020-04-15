HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kontakt lens kullanımı koronavirüs riskini arttırır mı?

Kontakt lens kullanımı koronavirüs riskini arttırır mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.04.2020 17:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle kontakt lens kullanımının enfekte olma ihtimalini artıracağı yönündeki söylemleri değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Başak Bostancı, konuyla ilgili merak edilenleri açıkladı.

Kontakt lens kullanımı koronavirüs riskini arttırır mı?

Bu konuda hastalarımızı bilgilendirmek ve kafa karışıklıklarını rahatlatmak adına, konu ile ilgili yayınlanmış bilimsel yayınlar ışığında bir derleme yapmak istedik.

'ŞU ANDA VİRÜSÜ BULAŞTIRDIĞINA DAİR HERHANGİ BİR KANIT YOK'

Şu andaki mevcut bilgimiz ile kontakt lens kullanılmasıyla, koronavirüs ile enfekte olma riskinde artış olduğunu gösteren bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Bu noktada; ideal kullanım ve bakım prosedürlerine hassasiyet gösterilmesinin yanı sıra, kapsamlı el yıkama gibi hijyen önlemlerinin ciddiye alınması önem taşır. Bunlar arasında; lenslerinizi belirtilen süreler içinde değiştirme, tekrar kullanılabilir lensler için dezenfeksiyon uygulaması, gece kontakt lenslerle uyumama ve gözünüzde batma, yanma, kızarıklık gibi bir belirti varsa kontakt lens kullanımına ara verme gibi öneriler sayılabilir.

BU ŞİKAYETLER VARSA LENS KULLANIMINA ARA VERİLMELİ!

Konu ile ilgili olarak ortaya sürülmüş ve haklılığı küçümsenmeyecek kadar önemli olan bir görüş; kontakt lens kullanan insanların, kullanmayanlara oranla ellerini daha fazla gözlerine temas ettirdiği yönündedir. Göz, yüz ve ağız teması ile virüsün bulaş yapabildiği bilindiğinden, göz ve yüze dokunma sayısını sınırlamak için kontakt lens takmak yerine gözlüklere geçmeyi öneren bazı uzmanlar mevcuttur.Bu noktada eğer; kontakt lens kullandığımızda gözümüzde rahatsızlık hissi oluyor ve elimizi sıklıkla gözümüze temas ettiriyorsak, bu dönemde kontakt lens kullanımına ara vererek, salgın dönemi bittiğinde kontakt lens muayenesi için göz doktorumuza başvurmayı ihmal etmemeliyiz. Bunlara ek olarak; ateş, öksürük veya grip benzeri şikayetlerin olduğu durumlarda da kontakt lens kullanımına ara verilmesi önermekteyiz.

Kontakt lens kullanımı hakkında konuşurken, hastalarımıza bir kaç temel kuralı hatırlatmakta fayda görüyoruz:

UYGUN EL YIKAMA NASIL OLMALI?

Kontakt lensi takma ve çıkarma öncesinde, sabun ve su ile dikkatli ve kapsamlı el yıkama ve ardından kağıt havlu ile elleri kurutma çok önemlidir.

KONTAKT LENSLERİN TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?

Günlük tek kullanımlık lensler; akşam çıkarıldığında atılmalı, hiç bir surette tekrar kullanılmaya çalışılmamalıdır. Aylık ve iki haftalık lensler üretici önerileri ve göz sağlığı uzmanı talimatlarına göre düzenli olarak, lens solüsyonları ile dezenfekte edilmelidir. Akşamları lens ile uyumaktan kaçınılmalı ve kontakt lensler önerilen kullanım süreleri tamamlandığında atılıp, yeni lens kullanımına geçilmelidir. Kontakt lenslerinizi doğru şekilde temizlemek ve kullanmak, gözlerinizin sağlıklı kalmasını ve enfeksiyonlardan uzak kalmanızı sağlayacaktır.

Mutlaka bir göz hekimi tarafından hastaya denenerek, reçete edilmiş olan kontakt lens kullanılmalıdır. Kontakt lens kullanımı esnasında gözlerde ağrı, kızarıklık ve bulanık görme gibi sorunlar yaşanırsa mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına danışılmalıdır.

GÜVENİLİR VE BİLİMSEL KAYNAKLARI TERCİH EDİN

Özetlemek gerekirse; geçirmekte olduğumuz dönemde kontakt lenslerin sağlıklı ve lens bakım kurallarına uyan bireyler tarafından bırakılmasına veya kontakt lens kullanıcılarının gözlük kullanıcılarına kıyasla enfeksiyon açısından daha fazla risk altında olduklarına dair, bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak, küresel bir pandemi gibi hızlı değişen durumlarda, sadece kontakt lens kullanıcılarının değil tüm bireylerin; konu sağlık olduğunda akıllarındaki sorulara cevabı, güvenilir ve bilimsel kaynaklardan almaya çalışması önemlidir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
Sosyal izolasyon sürecinde göz sağlığınızdan olmayınSosyal izolasyon sürecinde göz sağlığınızdan olmayın
Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyorVirüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs sağlık

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde büyük başarı! Türkiye'de başka yok

Koronavirüs tedavisinde büyük başarı! Türkiye'de başka yok

İşte İstanbul'da koronavirüs savaşı

İşte İstanbul'da koronavirüs savaşı

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması!

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması!

Tartışma yaratan 0.021 oranı! Ateş Kara açıklık getirdi

Tartışma yaratan 0.021 oranı! Ateş Kara açıklık getirdi

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde kaldığımız sürede stresle başa çıkmak için ne yapmalıyız?

Evde kaldığımız sürede stresle başa çıkmak için ne yapmalıyız?

Sosyal izolasyon sürecinde göz sağlığınızdan olmayın

Sosyal izolasyon sürecinde göz sağlığınızdan olmayın

Koronavirüs sürecinde kistik fibrozis hastaları büyük risk altında!

Dikkat! Koronavirüs sürecinde o hastalar büyük risk altında

Coronalılar ve kolonyalıların savaşı...

Coronalılar ve kolonyalıların savaşı...

Kanser hastaları koronavirüsten nasıl korunmalı? Evde izolasyona dikkat

'Kanser hastaları evde izolasyonlarını yapmalı'

Olumlu düşünmek ve mutluluk sizin elinizde

Olumlu düşünmek ve mutluluk sizin elinizde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.