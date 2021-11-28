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Kontrolden çıkan TIR hurdaya döndü

28.11.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Araç karayolu açık cezaevi mevkiinde yoldan çıkan TIR, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkan TIR hurdaya döndü

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Araç karayolu Araç Açık Cezaevi mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralanan sürücü, Araç Belediye Başkanlığı Acil Kurtarma Ekipleri ile 112 Acil sağlık ekipleri tarafından TIR'dan çıkartıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Araç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu
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