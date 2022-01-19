Konya, Adıyaman, Tunceli, Trabzon'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak'ta Konya, Adıyaman, Tunceli, Trabzon'da okullar var mı, yok mu?

Pek çok ilde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Yaşanan olumsuz gelişmeleri engellemek amacıyla okullar tatil edildi. Valiliklerden peş peşe tatil açıklamaları geldi. Peki Konya, Adıyaman, Tunceli, Trabzon'da yarın okullar tatil mi?

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün Konya'da başlayan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu dönemde eğitim ise uzaktan yapılacak. Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim gerçekleşecek.

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da dün taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmişti. Ancak Adıyaman Valiliği, eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı. Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri yer aldı.

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerimizde) 19 Ocak 2022 Çarşamba; 1 bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da da devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"18 Ocak 2022 Salı günü Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir"

