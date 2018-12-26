HABER

Konya Büyükşehir Belediyesi önünde sıradışı protesto! Ölen köpekleri kefenleyip...

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

Konya'da, Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan'ın protestosu gündem yarattı. Donarak hayatını kaybeden sokak köpeklerini kefenleyen Bulan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin önüne bıraktı. Protesto sonrasında belediye yetkilileri tarafından binaya alınan Bulan, Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi önünde sıradışı protesto! Ölen köpekleri kefenleyip...

Konya'da Aslım Çöplüğü'nde soğuktan donarak ölen ikisi yavru 3 köpeği kefenleyen Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, yaşananlara isyan etti. Kefenlediği ölü köpeklerle Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yolunu tutan Bulan, “Emanetiniz emanetimizdir diyerek reklam yapanların sokak hayvanlarına da sahip çıkması gerektiğini” söyledi.

“SOĞUKTAN VE AÇLIKTAN ÖLEN BİN TANE KÖPEK VAR'

Sözcü gazetesinden Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre, Bulan, Konya Büyükşehir Belediye başkanından sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını isteyerek şöyle konuştu: “Bu hayvanlar dilsiz. Bunlara bakmak hepimizin görevi. Soğuktan ve açlıktan ölen bin tane köpek var. Bu hayvanların önüne küflü ekmek koymak demek onlara bakmak demek değil. Bundan sonra yalnız şiddet gören kadın ya da evsiz kalan erkeklerin sesi değil, artık hayvanların da sesi olacağız”

sefkat-der-protesto-2

ŞEFKAT-DER BAŞKANI BELEDİYE BİNASINA ALINDI

Protestosunu fark eden belediye yetkilileri, Şefkat-Der Başkanı Bulan'ı belediye başkanı ile görüştürmek üzere belediyeye binasına aldı.

Çevreye yayılan ağır kokunun ardından belediye önüne bırakılan kefenlenmiş köpekler belediye görevlileri tarafından, hayvan barınağının yanındaki köpek mezarlığına götürülmek üzere kaldırıldı.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, sokak hayvanları için belediyeye ait hayvan barınağının olduğu kaydederek, sahipsiz hayvanlar için özenle çalışmaların yapıldığı belirtildi. Köpeklerin donarak öldüğü Aslım Çöplüğü bölgesinde de hayvanlar için yemek bırakılan merkezler bulunduğu ifade edildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Trabzon’da minibüs dereye uçtu: 15 yaralı (1)Trabzon’da minibüs dereye uçtu: 15 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Büyükşehir Belediyesi protesto köpek Şefkat-Der Hayrettin Bulan

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 4 yorum
alkışlar senin için güzel insan
diğer canlılara saygısı sevgisi olmayan insanlara olamaz doğaya olamaz diğer canlılarla bir arada yaşamayı koruyup kollamayı başaramayanlar betonların içinde somutmuş mutsuz stress için de yaşamaya mahkum canlılara dönüşür diğer canlıların da barınmaya yaşamaya gezebilmeye ihtiyaçları var benim başıma gelmedi dışarda yaşayan köpek kedi saldırmadı birşey yapmazsan onlara karakterlerini bozmazsan vahşileştirmezsen saldırmazlar hele bu soğuklarda onlara yem bırakmak bile kimseye zarar vermez
iyi yapmiş
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da dehşet! Bacanağını sokak ortasında öldürdü

Sakarya'da dehşet! Bacanağını sokak ortasında öldürdü

Bursa'da yasak aşk cinayetinde şoke eden teklif: Çocuğu size verelim, şikayetçi olmayın

Yasak aşk cinayetinde kocadan şok teklif! 'Sevgiliden olan...'

Adana'da kan donduran olay! Karısını çekiç ve bıçakla öldürdü

Sabahın 8'inde komşunun kapısını çaldı! O sözleri duyanlar...

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Cezaevi müdürü 'Kral benim' dedi, avukatı içeri almadı! Klasör silah sayıldı...

Avukata büyük şok! Elindeki silah sayıldı, cezaevine alınmadı

Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandı

Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.