Konya Büyükşehir Belediyesi önünde sıradışı protesto! Ölen köpekleri kefenleyip...

Konya'da Aslım Çöplüğü'nde soğuktan donarak ölen ikisi yavru 3 köpeği kefenleyen Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, yaşananlara isyan etti. Kefenlediği ölü köpeklerle Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yolunu tutan Bulan, “Emanetiniz emanetimizdir diyerek reklam yapanların sokak hayvanlarına da sahip çıkması gerektiğini” söyledi.

“SOĞUKTAN VE AÇLIKTAN ÖLEN BİN TANE KÖPEK VAR'

Sözcü gazetesinden Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre, Bulan, Konya Büyükşehir Belediye başkanından sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını isteyerek şöyle konuştu: “Bu hayvanlar dilsiz. Bunlara bakmak hepimizin görevi. Soğuktan ve açlıktan ölen bin tane köpek var. Bu hayvanların önüne küflü ekmek koymak demek onlara bakmak demek değil. Bundan sonra yalnız şiddet gören kadın ya da evsiz kalan erkeklerin sesi değil, artık hayvanların da sesi olacağız”

ŞEFKAT-DER BAŞKANI BELEDİYE BİNASINA ALINDI

Protestosunu fark eden belediye yetkilileri, Şefkat-Der Başkanı Bulan'ı belediye başkanı ile görüştürmek üzere belediyeye binasına aldı.

Çevreye yayılan ağır kokunun ardından belediye önüne bırakılan kefenlenmiş köpekler belediye görevlileri tarafından, hayvan barınağının yanındaki köpek mezarlığına götürülmek üzere kaldırıldı.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, sokak hayvanları için belediyeye ait hayvan barınağının olduğu kaydederek, sahipsiz hayvanlar için özenle çalışmaların yapıldığı belirtildi. Köpeklerin donarak öldüğü Aslım Çöplüğü bölgesinde de hayvanlar için yemek bırakılan merkezler bulunduğu ifade edildi.

