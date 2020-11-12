HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 17:03 | Son Güncelleme

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın bozulması için istinafa gidildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan gerekçeli kararın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın kaldırılması için Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanlığına itiraz dilekçesi sundu.

Dilekçede karar değerlendirmesine ilişkin bir Yargıtay kararı örnek gösterildi, Şeker'e ilişkin kararda cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinde hukuka aykırı davranıldığına dikkati çekildi.

İtiraz dilekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Alkollü Özgür Duran'ın, yanlarına gelen Kadir Şeker'e küfür etmesi, yanlarından ayrıldıktan sonra da maktulün Şeker'e küfür etmeye devam etmesi, 'seni bulacağım' dedikten sonra, Şeker'in 'bulamazsın' demesi üzerine, alkollü olan maktul Duran'ın, Şeker'in üzerine giderek yumruk ve tekmeyle vurması, iki eliyle sanık Şeker'in boğazını sıkması, Şeker'in nefes almakta zorlandığını beyan etmesi, bu aşamaya kadar herhangi bir karşılık vermemesi, mahkemece de bunun kabul edilmesi karşısında; sanık Şeker ile maktul Duran'ın, yaşı, vücut yapısı, güç dengesi dikkate alındığında olayda TCK 27/2 maddesinin uygulama yeri olmasa da (Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2007/1988 esas, 2007/865 sayılı kararının içeriğine göre), sanık Kadir Şeker'e yönelik maktul Özgür Duran tarafından işlenen suçların, (hakaret, kasten yaralama) niteliği, maktul Duran tarafından sanık Şeker'in boğazının sıkılması nedeniyle, Şeker'in geçirdiği tehlikenin ağırlığı karşısında, ceza adaleti yönünden Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasında, cezanın asgari hadden 12 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi gerekirken, asgari haddin üzerinde, 15 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi suretiyle cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinde hukuka aykırı davranıldığı kanaatine ulaşılmakla, hükmün istinaf incelemesi sonucu bozulmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."

Özgür Duran'ın ailesinden Kadir Şeker'in hapis cezasına itirazÖzgür Duran'ın ailesinden Kadir Şeker'in hapis cezasına itiraz

OLAY

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i, ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, sanık Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürmüştü. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Çocuk parkındaki tepki çeken görsellerle ilgili yeni gelişme! Çocuk parkındaki tepki çeken görsellerle ilgili yeni gelişme!
Bu ağrı kalp krizinin habercisi olabilir!Bu ağrı kalp krizinin habercisi olabilir!
En Çok Okunan Haberler
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor
Bir anda sinirlendi! 'Benden uzak durun'
Bir anda sinirlendi! 'Benden uzak durun'
Öpüşme sahnesiyle ilgili skandal açıklama!
Öpüşme sahnesiyle ilgili skandal açıklama!
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti! Dikkat çeken an
Seri katilden şaşkına çeviren ifade: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey
Seri katilden şaşkına çeviren ifade: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey
Çocuk parkındaki tepki çeken görsellerle ilgili yeni gelişme!
Çocuk parkındaki tepki çeken görsellerle ilgili yeni gelişme!
'Süt banyosu' skandalında işçilerin avukatı konuştu
'Süt banyosu' skandalında işçilerin avukatı konuştu
Suçüstü yakalandı! 'Pes' dedirten hırsızlık
Suçüstü yakalandı! 'Pes' dedirten hırsızlık
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Havai fişek fabrikasındaki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.