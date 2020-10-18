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Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 02:04 | Son Güncelleme

Konya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki otomobil ile S.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarken, araçlardan biri şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralılar araçtan çıkarıldı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan İ.Y., S.E., F.G., S.O., M.Y., İ.Y. ve Z.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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