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Konya'da akılalmaz olay! Kadın kılığına girip kezzapla husumetlisine saldırdı! İşte o anlar…

03.07.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çarşaf giyerek kadın kılığına giren şahıs alacak verecek yüzünden husumetli olduğu ayakkabı işletmecisine kezzapla saldırdı. Kezzaplı saldırı sonucunda Selahaddin Ö. ağır bir şekilde yaralanırken saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte kadın kılığına girip kezzapla husumetlisini yaralayan saldırgan haberine ilişkin şoke eden detaylar…

Kadın kılığına girip kezzapla saldırdı, duyanlar inanamadı. Konya'da çarşaf giyerek kadın kılığına girip aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan ayakkabı işletmecisini kezzap atarak ağır yaralayan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadın kılığına giren saldırgan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, 25 Haziran Pazar günü sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı işletmecisi Selahaddin Ö., (42) dükkanı önünde bulunduğu sırada kadın kılığına girmiş çarşaflı bir kişinin kezzaplı saldırısına uğradı. Selahaddin Ö., çevredeki vatandaşların imkanlarıyla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

HUSUMETLİSİNE KEZZAP ATMAK İÇİN KADIN KILIĞINA GİRMİŞ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, toplamda 242 kameradan bin 650 saatlik görüntüyü mercek altına aldı. İncelenen görüntülerde, şüphelinin umumi tuvalete sırt çantasıyla girdiği, ardından kadın kılığında elinde bir kapla tuvaletten çıktığı olaydan hemen önce saldırıyı gerçekleştireceği alana gelerek çevrede keşif yaptıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği görülüyor.

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EDS KAMERALARINDAN TESPİT EDİLMEMEK İÇİN OTOBÜSE BİNMİŞ

Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası kadın kılığına girip Selahaddin Ö’nün yüzüne kezzap atarak ağır yaralanmasına ve görme yetisini kaybetmesine neden olan kişinin 51 yaşındaki Mehmet C., olduğu tespit edildi. Şüpheli Mehmet C., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası Hüyük ilçesi Köşk Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelinin ilk ifadesinde, ikili arasında uzun zamandır alacak verecek mevzusundan husumet olduğu ve bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. Öte yandan, şüpheli Mehmet C.'nin EDS kameralarından tespit edilmemek için kendi aracını kullanmadığı olay sonrası toplu taşıma aracına binerek bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uğradığı kezzaplı saldırı sonrası yaralanan Selahaddin Ö.'nün hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

İHA

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Konya kezzap haberler saldırı

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