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  4. Konya'da bir kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini av tüfeğiyle öldürdü

Konya'da bir kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini av tüfeğiyle öldürdü

04.06.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bir kadın, kocasını uyuduğu sırada av tüfeğiyle öldürdü. 30 yıllık evliliği boyunca kocasından şiddet gördüğünü dile getiren Y.A'nın olay sırasında biri engelli 2 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

Konya'da bir kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini av tüfeğiyle öldürdü

Alınan bilgiye göre, İmdat A. (53) Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'ndeki evinde, akşam saatlerinde tartıştığı eşi Y.A'yı (47) darbetti. Sabaha karşı evdeki ruhsatlı av tüfeğini alan Y.A, yatakta uyuyan kocasına iki el ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, İmdat A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından İmdat A'nın cenazesi, Sarayönü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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OLAY ANINDA ÇOCUKLARI DA EVDEYDİ

Olay anında çiftin 12 ve 22 yaşlarındaki biri engelli 2 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Y.A, verdiği ilk ifadede suçunu itiraf ederek, 30 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Y.A. adliyeye sevk edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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