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  4. Konya'da FETÖ’nün ’mahrem imamlarına’ operasyon

Konya'da FETÖ’nün ’mahrem imamlarına’ operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 13:20 | Son Güncelleme

Konya merkezli 5 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 11 kişiden 5’i yakalandı.

Konya'da FETÖ’nün ’mahrem imamlarına’ operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında cumhuriyet başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda tespit edilen 11 şüpheliden 5’ini yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemlerin devam ettiği, diğer şüpheliler hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya FETÖ mahrem imam

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