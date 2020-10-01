HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü

Konya'da genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 01:11 | Son Güncelleme

Konya'da eşinden boşanan Muradiye K. (29), birlikte yaşadığı sevgilisi evli Yunus Bozdağ'ı (26), çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürdü.

Konya'da genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokakta meydana geldi.

Yunus Bozdağ, sevgilisi Muradiye K. ile 2 ay önce kiraladıkları evde birlikte yaşamaya başladı. Çift, yaklaşık 20 gün önce belirlenemeyen nedenle tartışıp ayrıldı. Muradiye K.'nın 11 Eylül günü polise şikayeti üzerine Bozdağ hakkında uzaklaştırma kararı alındı.

EŞYALARINI TOPLADIĞI SIRADA TARTIŞMA ÇIKTI

Muradiye Muradiye K., iddiaya göre bugün akşam saatlerinde annesi Döndü K. ve kız kardeşi Fatma K. ile birlikte eve gelip eşyalarını topladığı sırada Yunus Bozdağ ile aralarından yeniden tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Muradiye K., evin önüne taşan tartışma sırasında yanında getirdiği bıçağı Bozdağ'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde kalan Bozdağ, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bozdağ’ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Muradiye K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Muhtar 5 dedi ekipler 7 keçi getirdiMuhtar 5 dedi ekipler 7 keçi getirdi
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a flaş çağrı!
Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a flaş çağrı!
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
RTÜK'ten Esra Erol kararı! Skandal yayınla ilgili...
RTÜK'ten Esra Erol kararı! Skandal yayınla ilgili...
Türkiye'deki koronavirüs aşısı! 14 gün geçti, yan etkiler...
Türkiye'deki koronavirüs aşısı! 14 gün geçti, yan etkiler...
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Diğer Haberler
Yer: Niğde! Hamile eşini darp eden kadına ve kocasına kurşun yağdırdı
Hamile eşini darp eden kadına ve kocasına kurşun yağdırdı
Muhtar 5 dedi ekipler 7 keçi getirdi! Balıkesir'de fıkra gibi keçi kurtarma operasyonu
Muhtar 5 dedi ekipler 7 keçi getirdi
Habertürk canlı yayınında panik anları! Adil Gür bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Ali Bozer için taziye mesajı
Büyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldı
Büyük vicdansızlık! Yavru köpekler çuval içerisinde sokağa atıldı
Adıyaman'da 547 ev karantinaya alındı
547 ev karantinaya alındı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.