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Konya'da hareketli dakikalar! Çok sayıda yaralı var

22.05.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan gencin yakınları, şüphelinin 2 yakınını tüfekle ateş ederek bacaklarından yaraladı.

Konya'da hareketli dakikalar! Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan kavga sonucu 1 kişi bıçakla, 2 kişi tüfekle yaralandı.

Hacıveyiszade Mahallesi Farabi Sokak'ta A.Ö. (15) ile A.C. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.Ö. bıçakla karnından yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, A.Ö. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan yaklaşık 1 saat sonra aynı yerdeki A.C'nin yakınlarının bulunduğu eve gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, E.C. ve M.C'yi tüfekle bacağından yaraladı. Yaralılar, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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