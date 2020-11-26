HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da ilginç kaza: Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu

Konya'da ilginç kaza: Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu

26.11.2020 07:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Konya'da ilginç kaza: Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu

Konya'da meydana gelen ilginç kazada; kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrilen kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı evin çatısına uçtu.

Öğleden sonra Akıncılar Mahallesi'nde ilginç bir kaza meydana geldi. Mustafa Ö., yönetimindeki kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı bir evin çatısına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta korku dolu gece! 30 katlı binada yangın çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildiEsenyurt'ta korku dolu gece! 30 katlı binada yangın çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildi

Yaralı Mustafa Ö.'ye müdahale edebilmek için sağlık ve kurtarma ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Sağlık görevlisinin burada ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, güvenlik bir şekiyde çatıdan indirildi. Mustafa Ö., hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Korku dolu gece! Yüzlerce kişi sokağa çıkarıldıKorku dolu gece! Yüzlerce kişi sokağa çıkarıldı
İşte Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözlerİşte Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler

En Çok Okunan Haberler

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri: Yasaklar hafta içi ve hafta sonu olarak genişlemeli

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

İl sağlık müdürü: Yükseliş endişe veridi

İl sağlık müdürü: Yükseliş endişe veridi

Anadolu Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı

Anadolu Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı

Esenyurt'ta korku dolu gece! 30 katlı binada yangın çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildi

Korku dolu gece! Yüzlerce kişi sokağa çıkarıldı

26 Kasım 2020 Perşembe Resmi Gazete kararları... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.