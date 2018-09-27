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Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 20:45 | Son Güncelleme

Konya'da bir kız yurdunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saattir yangına müdahalesi sürüyor. Birçok öğrenci dumandan etkilendi. Öğrencilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan kız yurdunun çatısında çıkan yangında çok sayıda öğrenci dumandan etkilendi.

Yangın, bir kız yurdunun yemekhanesinin bulunduğu binanın çatısında çıktı.

İZOLASYON ÇALIŞMASININ ARDINDAN ÇATIDA YANGIN ÇIKTI

İHA'nın aktardığına göre, yurdun yemekhanesi, çamaşırhanesi ve kazan dairesinin bulunduğu binada yapılan izolasyon çalışmasının ardından binanın çatısında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale etti. Yangın esnasında yurtta bulunan çok sayıda öğrencinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

Dumandan etkilenen öğrencilere ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saattir yangını kontrol altına almaya çalışıyor. (İHA)

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Konya yangın kız öğrenci yurdu Ereğli

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