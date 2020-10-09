HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

Konya'da koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 12:36 | Son Güncelleme

Konya’da koronavirüs salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla toplantı, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma gibi etkinlikler 15 gün süre ile yasaklandı.

Konya'da koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

Konya Valiliğinin aldığı karara göre, il genelinde yapılacak toplu etkinlikler 9-23 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Valiliğin yaptığı açıklamada, "Konya ili sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada alınan kararla ilgili, “Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02.10.2020 tarihli ve 2020/106 sayılı kararı ile 2911 sayılı Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma vb. etkinliklerin Valilik Makamının 08.10.2020 tarihli ve 4140 sayılı onayı ile 09 Ekim 2020 günü saat 00.01’den 23 Ekim 2020 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Bakan Koca: Salgının hızını kestikBakan Koca: Salgının hızını kestik
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir? İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin canını aldı
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
Norveçli hırsızların savunması pes dedirtti: Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruz
Norveçli hırsızların savunması pes dedirtti: Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruz
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca: Salgının hızını kestik
Ölmeden hemen önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı! Minik Rügar'ın yürek yakan hikayesi
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Korkunç olay! 4'üncü kattan düşerek öldü
Korkunç olay! 4'üncü kattan düşerek öldü
'Etek altı' taciz davasında mahkeme kararını verdi
'Etek altı' taciz davasında mahkemeden flaş karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.