Konya’da okullar tatil mi? 10 Şubat Çarşamba günü Konya’da okullar kar tatili mi oldu? Konya Valiliği açıklama yaptı mı?

Konya’da okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe günü kentte yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla öğrenci ve veliler konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. 9 Şubat Çarşamba günü birçok ilçede okullar tatil edilmişti. Bu kapsamda Konya’da okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe günü Konya’da okullar kar tatili mi oldu? Konya Valiliği açıklama yaptı mı? soru ve konu başlıkları Konya'da yaşayan veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İşte 10 Şubat 2022 Perşembe günü Konya'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı...
10 Şubat 2022 Perşembe günü Konya'nın 24 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.
Konya'da dün yoğun kar yağışı nedeniyle Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklama doğrultusunda okullar tatil edilmişti.
10 Şubat 2022 Perşembe günü de yoğun kar yağışı sebebiyle Konya'nın 24 ilçesinde okullar tatil edildi.
Konya Valiliği Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, , Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'un güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güney kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ, ani sel, su baskını vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'un güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, Bu sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, doğusu ile Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
KASTAMONU °C, 4°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güney kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu aralıklı karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
MARDİN °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmurlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, batı kesimlerde ise 1 ila 3 derece artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
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