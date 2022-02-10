Konya’da okullar tatil mi? 10 Şubat Çarşamba günü Konya’da okullar kar tatili mi oldu? Konya Valiliği açıklama yaptı mı?

Konya’da okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe günü kentte yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla öğrenci ve veliler konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. 9 Şubat Çarşamba günü birçok ilçede okullar tatil edilmişti. Bu kapsamda Konya’da okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe günü Konya’da okullar kar tatili mi oldu? Konya Valiliği açıklama yaptı mı? soru ve konu başlıkları Konya'da yaşayan veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İşte 10 Şubat 2022 Perşembe günü Konya'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE

10 Şubat 2022 Perşembe günü Konya'nın 24 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.

10 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Konya'da dün yoğun kar yağışı nedeniyle Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklama doğrultusunda okullar tatil edilmişti.

10 Şubat 2022 Perşembe günü de yoğun kar yağışı sebebiyle Konya'nın 24 ilçesinde okullar tatil edildi.

KONYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Konya Valiliği Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, , Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'un güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güney kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ, ani sel, su baskını vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'un güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Bu sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, doğusu ile Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güney kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu aralıklı karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

MARDİN °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmurlu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, batı kesimlerde ise 1 ila 3 derece artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.





