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Konya'da polis memuru dehşet saçtı! Beylik tabancasıyla komşusuna kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 21:56 | Son Güncelleme

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis memuru Mustafa S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan komşusu Ümit Özhelvacı'yı beylik tabancasıyla ateş ederek öldürdü. Olay yerinde ayrılan Mustafa S. polis merkezine gidip teslim oldu.

Konya'da polis memuru dehşet saçtı! Beylik tabancasıyla komşusuna kurşun yağdırdı

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi Seyitharun Bulvarı'nda meydana geldi.

BEYLİK TABANCASIYLA KURŞUN YAĞDIRDI

Mustafa S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan komşusu Ümit Özhelvacı ile yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa S., beylik tabancasıyla Ümit Özhelvacı'nın üzerine 5 el ateş etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özhelvacı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

POLİS MERKEZİNE GİDİP TESLİM OLDU

Olay yerinden ayrılan Mustafa S. ise polis merkezine gidip, husumetli olduğu komşusu Ümit Özhelvacı'yı öldürdüğünü belirtti. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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