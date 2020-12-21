HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Konya'da sokak ortasındaki dehşetin detayları ortaya çıktı

Konya'da sokak ortasındaki dehşetin detayları ortaya çıktı

21.12.2020 14:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Muhammet K. (26), boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur K.'yı (23) sokak ortasında tabancayla başına 2 el ateş ederek öldürdü. Ardından kendi başına ateş eden zanlı, hastaneye kaldırıldı. Dehşete düşüren olayın ayrıntıları ortaya çıkarken, Muhammet K.'nin, Esma Nur K.'yi vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak'ta meydana geldi. Muhammet K., sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur K.'ya tabancayla 2 el ateş etti.

Esma Nur K. kanlar içinde yere yığılırken, Muhammet K. bu kez de kendi başına ateş edip intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Esma Nur K. yaşamını yitirdi.

Yaralı Muhammet K. ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

96ca66eb813d5937ae90834ced9a2801

2 KEZ BOŞANMIŞLAR

Konya'da Muhammet K.'nin (26) sokak ortasında Esma Nur K.'yi (22) öldürüp, intihara kalkışması olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Camcılık yapan Muhammet K.'nin ev kadını Esma Nur K. ile 4 yıl önce evlendiği, aradan geçen süreçte boşanıp tekrar evlendikleri ortaya çıktı. Çiftin en son 20 Kasım günü anlaşmalı boşandıkları ve mahkeme kararı tebliğ edilmediği için de Esma Nur K.'nin henüz soyadını değiştirmediği belirtildi. Ayrı yaşayan çiftin aynı mahallede oturdukları belirlendi.

2d75d1ebf45ae04183caecf2836eb607

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde birlikte yürüyen Muhammet K. ve Esma Nur K., ara sokağa giriyor. Ancak kısa bir süre sonra tekrar aynı sokağa gelip konuşmaya devam ediyor. Bu sırada Muhammet K., tabancasını çıkartıp Esma Nur K.yi başından vuruyor. Zanlı yere yığılan kadının yanına gelip ikinci kez ateş ettikten sonra tabancayı başına doğrultup intihara kalkışıyor.

66004ca6638f3baaa8c8db06bc6cf046

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Cinsel istismardan yargılanan şeyh ile ilgili yeni gelişmeCinsel istismardan yargılanan şeyh ile ilgili yeni gelişme
AUZEF final sınavları ne zaman?AUZEF final sınavları ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Dünyanın en güzel kadını seçildi!

Dünyanın en güzel kadını seçildi!

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Cinsel istismardan yargılanan 'Uşşaki şeyhi' Eyüp Fatih Şağban’ın evinde keşif yapıldı

Cinsel istismardan yargılanan şeyh ile ilgili yeni gelişme

Doğurduğu bebeği 3. kattan atan anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Doğurduğu bebeği 3. kattan atmıştı! Kendini böyle savundu

Travmatik yelken göğsü nedir? Hangi belirtilere sahiptir?

Nefes darlığı ve ağrılı solunum yaşıyorsanız dikkat!

Ortağının kamyonuna yerleştirmeye çalıştığı bomba elinde patladı

Akılalmaz olay! Kendi yaptığı bomba elinde patladı

UV indeksi ne demektir? UV radyasyondan nasıl korunabiliriz?

Meteoroloji sayfasında duyuruyor! O uyarı dikkate alınmazsa...

Eskişehir'de alarm! Suların kalitesini yok eden istilacı balıklar görüldü

İstilacı balık alarmı! Suların kalitesini yok ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.