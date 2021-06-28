HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da ucuz diye aldığı külçe altın sahte çıktı

Konya'da ucuz diye aldığı külçe altın sahte çıktı

28.06.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir vatandaşın ucuz diye 10 bin liraya aldığı külçe altın sahte çıktı.

Konya'da ucuz diye aldığı külçe altın sahte çıktı

Olay, 17 Haziran Perşembe günü Ereğli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semt pazarında alışveriş yapan ismi açıklanmayan bir vatandaşın yanına gelen biri kadın 2 kişi, ellerinde külçe altın olduğunu söyleyerek alması durumunda ucuza vereceklerini söyledi. Şüpheliler 22 bin lira değerinde olduğunu söyledikleri külçe altını 10 bin lira karşılığında satmak istedi.

POLİS, ÇALIŞMA BAŞLATTI

Şüphelilerin ikna ettiği vatandaş, 10 bin lira karşılığında külçe altını aldı. Daha sonra kuyumcuya giderek altının sahte olduğunu fark etti ve durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda polis, tespit ettiği şüphelilerin Mersin istikametine gittiklerini belirledi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilerin yakalanması için Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verildi.

TESK Başkanı Palandöken'den vatandaşlara sahte altın uyarısıTESK Başkanı Palandöken'den vatandaşlara sahte altın uyarısı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!
ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!
Her yerde aranıyordu! Kayıp doktor canlı yayına bağlandıHer yerde aranıyordu! Kayıp doktor canlı yayına bağlandı
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan haber! Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Korkutan haber! Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.