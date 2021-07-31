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  4. Konya'daki katliamın son detaylarını paylaştı! Bakan Gül'den önemli açıklamalar

Konya'daki katliamın son detaylarını paylaştı! Bakan Gül'den önemli açıklamalar

31.07.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırının nedenine ilişkin değerlendirmeler bulundu. Bakan Gül, saldırının ilk bulgulara göre etnik temele dayanmadığını söyleyen Gül, tüm kurumların tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Konya'daki katliamın son detaylarını paylaştı! Bakan Gül'den önemli açıklamalar

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü cinayete ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu.

"ETNİK TEMELE DAYANMIYOR"

Saldırıya ilişkin ilk bulgulara göre saldırının etnik temele dayanmadığına ilişkin tespitlerin olduğunu söyleyen Gül, Türkiye'de kimsenin birliği bozamayacağını ifade etti.

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Olayın sonuna kadar takipçileri olacaklarını söyleyen Gül, bu konuda tüm kurumların çalıştığını belirtti. Gül aileye ve Konya'ya başsağlığı diledi.

7 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'nın Meram ilçesinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cenazeleri, merkez Karatay ilçesinden Saraçoğlu Mezarlığına getirildi. Cenaze namazları kılınan kurbanların tabutları bir süre omuzlarda taşındı, dualarla toprağa verildi.

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10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi silahla vurularak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yeri inceleme işlemleri yapıldığı, maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edildiği ve soruşturma kapsamında delil toplama işlemlerinin devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır. Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün meydana gelen olayın faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır. Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir. Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provakatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Konya Abdulhamit Gül
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