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  4. Konya'daki vahşetin görüntüsü ortaya çıktı! Öldürdükten sonra boğazını kesmeye çalışmış

Konya'daki vahşetin görüntüsü ortaya çıktı! Öldürdükten sonra boğazını kesmeye çalışmış

27.10.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da TIR şoförü Ahmet Ü.'nün (32), otomobili çizildiği için tartışıp öldürdüğü site görevlisi Adem Topbaş'ın (24), yaralı halde kanlar içinde sığındığı bakkala peşinden geldiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Ahmet Ü.'nün, yere yığılan Topbaş'ın boğazını kesmek isterken iş yeri sahibi tarafından engellediği görüldü.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Ü., oturduğu sitenin bahçesinde bina önüne park ettiği otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark etti.

ÇİZİKLERİ GÖRÜNCE HESAP SORMAYA GİTTİ

Öfkelenen Ahmet Ü., apartman görevlisi Adem Topbaş'a, "Otomobili çizmişler. Neden bakmıyorsun da çizdirdin? Benim arabamı sürekli kontrol et. Kimin çizdiğini bul. Biz sana para veriyoruz. Niye arabamızı korumuyorsun? Gel şu güvenlik kameralarına bakalım. Kimin çizdiğini bulalım'' dedi.

Topbaş da "Bu benim görevim değil. Ben sadece apartmanlardan sorumluyum" diye cevap verdi.

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EŞİ GİTMESİNİ İSTEMEMİŞ

Tartışmanın ardından evine giren Ahmet Ü., balkondan Topbaş'a, küfretti. Küfürleri duyan Topbaş da eşi Muhbet Topbaş'a, "Ben gidip şu kameraya bakayım. Olay çıkartacak” diyerek evden çıktı. Bu sırada, 4 yaşında bir kızı olan ve 20 gün önce de ikinci çocuklarını dünyaya getiren Muhbet Topbaş, "Gitme. Sana bir şey yapmasından korkuyorum" dedi.

Evden çıkan Topbaş, kameraya bakmak için Ahmet Ü.'yü çağırdı. Apartmanın bodrum katındaki güvenlik kamerası kayıtlarına bakmaya inen Topbaş ve Ahmet Ü. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ahmet Ü., sustalı bıçağının açılmaması üzerine Adem Topbaş'ın elindeki bıçağı kapıp saldırdı. Göğsünden 2 ve bacağından da 1 bıçak darbesi alan Topbaş kanlar içinde apartmandan çıkıp site içindeki bakkala kaçıp sığındı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAMAK İSTEDİ

Peşinden gelen Ahmet Ü. burada da Topbaş'a saldırmak istedi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde Ahmet Ü.'nün yere yığılan Topbaş'ın boğazını kesmek isterken iş yeri sahibinin engellediği görüldü.

İhbar üzerine çağrılan ambulansa Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Topbaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Ahmet Ü. de kısa sürede polis tarafından yakalandı.

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İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Ahmet Ü. ilk ifadesinde, ''Ben 'gel şu kameraya bakalım' diye rica ettim. Bodrum kata geldi. Küfretti. Elinde bıçak vardı. Müdahale edince bıçak yere düştü. Yere düşen bıçağı alıp savurdum” dedi.

Ahmet Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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