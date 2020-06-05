Konya Emniyeti’nin çalışmasıyla büyük facia önlendi

Edinilen bilgiye göre, 14 Ocak 2020 ve 6 Mart 2020 tarihlerinde Konya İl Emniyet Müdürlüğüne konuyla ilgili yapılan ihbarlar sonrası çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, Karapınar ilçesi Meke Gölü mevkisinde toprağa gömülmüş vaziyette içerisinde patlayıcı özelliğe sahip (Nitrometan ve Anilin) kimyasal maddelerinin olduğu toplam 1 litrelik 16 adet cam konserve kavanozu bulundu.

Patlayıcı maddelerin bulunması sonrası İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü milis, kurye, işbirlikçi yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve yurt içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan sansasyonel eylem öncesi keşif, istihbarat çalışması yaparak patlayıcı özelliğe sahip kimyasal maddeleri Konya’ya naklini gerçekleştiren şahısların A.Ç. (30) ve kardeşi M.Ç. (28) olduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında alınan talimatlar doğrultusunda şüpheliler 4 Haziran 2020 tarihinde Diyarbakır ve Adana’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin Konya’ya getirilmelerinin planlandığı bildirildi.

