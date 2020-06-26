HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya merkezli 18 ilde operasyon!

Konya merkezli 18 ilde operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Konya merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada, 21'i muvazzaf asker olmak üzere 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15 şüpheli, gözaltına alınırken, 14 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Konya merkezli 18 ilde operasyon!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, daha önce gözaltına alınan 'mahrem imam'ların verdikleri ifadeler doğrultusunda, 21'i muvazzaf asker 8'i ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezli 18 ilde operasyon başlattı.

'TSK'daki askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 15 şüpheli, gözaltına alınırken, 14 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'tablo' açıklamasıEkrem İmamoğlu'ndan 'tablo' açıklaması
AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak, ne zaman?AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak, ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Survivor'da arabayı kazanan belli oldu!

Survivor'da arabayı kazanan belli oldu!

Survivor finali için Acun Ilıcalı'ya şaşırtan teklif!

Survivor finali için Acun Ilıcalı'ya şaşırtan teklif!

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

Ünlü profesörden kritik açıklama: Kırık harekete geçti

Ünlü profesörden kritik açıklama: Kırık harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

Diğer Haberler
Dünyada ilk! Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in annelik sevinci

Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in annelik sevinci

Gündüz melek, gece şeytan! Yaptığı plan 'pes' dedirtti

Gündüz melek, gece şeytan! Yaptığı plan 'pes' dedirtti

Akdeniz Üniversitesi personel alımı: İŞKUR'dan 82 işçi alımı yapılacak

Akdeniz Üniversitesi personel alımı: İŞKUR'dan 82 işçi alımı yapılacak

Ekrem İmamoğlu'ndan "Fatih Sultan Mehmet tablosu" açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan 'tablo' açıklaması

Ege'de sahilleri doldu, sosyal mesafe unutuldu

Sahiller doldu, sosyal mesafe unutuldu

Manisa'da şiddetli deprem! İşte ilk görüntüler

Manisa'da şiddetli deprem! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.