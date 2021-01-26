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Konya merkezli 5 ilde "ByLock" operasyonu: 13 gözaltı

26.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü üye ve yöneticilerinin kullandıkları kriptolu haberleşme aracı ’ByLock’ programı kullandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olan 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü üye ve yöneticilerinin kullandıkları kriptolu haberleşme aracı ’ByLock’ programı kullandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olan 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üye ve yöneticilerinin kullandıkları kriptolu haberleşme aracı ’ByLock’ programını kullandıkları tespit edilen 14 şahısla örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü götürüldü. Adreslerinde bulunamayan ve firarı olan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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