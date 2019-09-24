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Konya protokolünden işaret diliyle mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:19 | Son Güncelleme

Konya’da, Dünya İşitme Engelliler Haftası nedeniyle şehir protokolünün işaret diliyle, ’Sizi Duyuyoruz’ mesajı verdiği kamu spotu hazırlandı.Dünya İşitme Engelliler Federasyonu tarafından 19-25 Eylül tarihleri olarak belirlenen Dünya İşitme Engelliler Haftası nedeniyle Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi (İşitme Engelliler Meslek Lisesi) tarafından kamu spotu hazırlandı.

Konya protokolünden işaret diliyle mesaj

Konya’da, Dünya İşitme Engelliler Haftası nedeniyle şehir protokolünün işaret diliyle, ’Sizi Duyuyoruz’ mesajı verdiği kamu spotu hazırlandı.
Dünya İşitme Engelliler Federasyonu tarafından 19-25 Eylül tarihleri olarak belirlenen Dünya İşitme Engelliler Haftası nedeniyle Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi (İşitme Engelliler Meslek Lisesi) tarafından kamu spotu hazırlandı. Videoda okul öğrencilerinin yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar işaret dili ile ‘Sizi Duyuyoruz’ diyerek engelli bireylere mesaj gönderdi.

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