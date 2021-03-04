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  4. Konya’da 4 kilo eroin ele geçirildi

Konya’da 4 kilo eroin ele geçirildi

04.03.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Konya’da 4 kilo eroin ele geçirildi

Konya’da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 4 kilo 55 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 4 kilo 55 gram eroin ele geçirildi.

Konya’da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 4 kilo 55 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 4 kilo 55 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca araçta bulunan 2 bin 850 lira ve 5 euro paraya da el konuldu. Gözaltına alınan Ş.A. (45), U.B. (28) ve 18 yaşından küçük 1 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden U.B’nin değişik suçlardan hakkında yakalama kararı da bulunduğu öğrenildi.

Konya’da 4 kilo eroin ele geçirildi

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