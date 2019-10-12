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Konya'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:12 | Son Güncelleme

Karapınar ilçesinde kızına sözlü tacizde bulunduklarını öne sürdüğü iki kişiden birini öldüren diğerini de yaralayan zanlı gözaltına alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kızına sözlü tacizde bulundukları iddiasıyla iki kişiden birini öldüren diğerini de yaralayan şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Mehmet E, evinin önüne otomobille gelerek, kızına sözlü tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü Mustafa Y. ve Sezgin Y'yi aracıyla takip etti.

Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Mehmet E'nin, ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açması sonucu Mustafa Y. ve Sezgin Y. yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Karapınar Devlet Hastanesine giden yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Y, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sezgin Y'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından otomobiliyle evine giden Mehmet E. burada gözaltına alındı.

Saldırıda kullanılan ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

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cinayet Karapınar taciz

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