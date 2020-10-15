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Konya’da Covid-19 denetimlerinde minibüste 17 fazla yolcu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 13:49 | Son Güncelleme

Konya’da trafik ekiplerinin kent merkezindeki denetimleri devam ediyor.

Konya’da Covid-19 denetimlerinde minibüste 17 fazla yolcu çıktı

Konya’da trafik ekiplerinin kent merkezindeki denetimleri devam ediyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında bir şehir içi minibüsünde yapılan kontrolde ayaktaki 17 yolcu indirildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda trafik ihlallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetlemelerde, kontrol edilen bir şehir içi yolcu minibüsünde ayakta bulunan 17 yolcu tek tek sayılarak araçtan indirildi. Denetimde 15 sürücüye fazla yolcu taşımak ve Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan tutanak tutularak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 44 kamyon ve çekici sürücüsüne şehir merkezine giriş saatlerine uymamaktan işlem yapıldı.
Öte yandan, 113 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 125 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, 181 sürücüye hız sınırı ihlali, 96 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 49 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 116 sürücüye de muhtelif maddelerden olmak üzere toplam 739 araç ve sürücüye 290 bin 839 TL cezai işlem uygulandı. 32 araç ise trafikten men edildi.

Konya’da Covid-19 denetimlerinde minibüste 17 fazla yolcu çıktı

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