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Konya'da definecilere suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 00:11 | Son Güncelleme

Yunak ilçesinde birinci derece sit alanında define ararken suçüstü yakalanan 6 şüpheli, tutuklandı

Konya’nın Yunak ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Piribeyli Mahallesi'nde Akpınar Evleri mevkisinde devriye görevini yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda E.Ö. (38), M.D. (59), A.P. (60), M.M. (47), M.Y. (29) ve C.C. (44) suçüstü yakalandı.

Operasyonda definecilerin yanlarında getirdiği kazma, kürek, levye, balyoz, detektör, murç ve kaya eritici kimyasal maddeye el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
define Konya yunak

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