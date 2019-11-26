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Konya’da durdurulan tırlardan 54 bin litre kaçak akaryakıt çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 19:22 | Son Güncelleme

Konya kent merkezine kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen tırlar kentin giriş çıkış uygulama noktasındaki polis ekipleri tarafından durduruldu.

Konya’da durdurulan tırlardan 54 bin litre kaçak akaryakıt çıktı

Konya kent merkezine kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen tırlar kentin giriş çıkış uygulama noktasındaki polis ekipleri tarafından durduruldu. Tırların kasalarına yüklenmiş variller içerisinden 54 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bir evde yapılan aramalarda ise kaçak sigara ve sigara doldurma aparatları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezine kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tespit edilen tırları kente giriş yaptığı sırada durdurdu. Tırların kasasında yapılan aramalarda varillere doldurulmuş 54 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Tır sürücüleri gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Karatay ilçesinde bulunan bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara satıldığı bilgisi üzerine yapılan baskındaki aramalarda 5 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara, 600 paket doldurulmuş sigara ve gümrük kaçağı olan 50 adet el tipi sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Adreste gözaltına alınan şahsın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Konya’da durdurulan tırlardan 54 bin litre kaçak akaryakıt çıktı

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