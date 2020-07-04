HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da etobur örümcek "Sarıkız" bulundu

Konya’da etobur örümcek "Sarıkız" bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 10:44 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur (sarıkız) bir eve girerken bulundu.

Konya’da etobur örümcek "Sarıkız" bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi Muhtarı Necibettin Kılıç, misafiriyle birlikte bahçeden topladıkları yeşil nohutları evlerinin gölgesinde yedikleri sırada evin giriş kapısından içeriye girmeye çalışan büyük bir örümceği fark etti. İri görünümü ve sivri çene yapısıyla dikkat çeken örümceğin ne olduğunu internette araştıran muhtar Necibettin Kılıç, bunun halk arasında "et yiyen örümcek" ve "Sarı Ömer" olarak bilinin etobur (sarıkız) örümceği olduğunu fark etti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan bir tür olan örümceği bir kavanoza koyan muhtar Necibettin Kılıç, bu tür örümceğin bu kadar mahallerinde rastlanılmadığını söyledi. Kılıç, örümceğin büyük bir ihtimalle topladıkları taze nohutlarla birlikte geldiğini ya da Güneydoğu bölgelerinden gelen mevsimlik işçilerle birlikte araçlarında veya o bölgelerden gelen vasıtalarla gelmiş olabileceği tahmininde bulunduklarını ifade etti.

Saldırgan yapıya sahip olan etobur örümceklerin çok güçlü çene yapısı nedeniyle et parçasını daha koparabiliyor. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor. Sarıkız örümceği soktuğu zaman deriyi uyuşturuyor ve av, ısırıldığının farkında olamıyor. Sarıkız örümceği ağzından deriye, eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtıyor, zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra yemeye başlıyor.

d5f2b273-4e2a-4b7f-a065-9176bbc55be3

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge
iPhone 12'de hangi özellikler olacak? İlk bilgiler sızdı...iPhone 12'de hangi özellikler olacak? İlk bilgiler sızdı...

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Diğer Haberler
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Baro düzenlemesiyle ilgili 5 madde kabul edildi

Tartışmalı düzenlemeyle ilgili yeni gelişme!

DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, gazeteci gibi ülkeye gelmiş

DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, gazeteci gibi ülkeye gelmiş

81 ile genelge gönderildi! Lunapark ve tematik parkların açılış tarihi belli oldu

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

Uzman çavuşu darp etmişlerdi! Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Eşi ve çocuklarının yanında darp etmişlerdi! Yeni gelişme

Manisa'da dehşet veren olay! Annesini öldürüp, videosunu çekmiş

Dehşet veren olay! Annesini öldürüp, videosunu çekmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.