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Konya’da iş yerinin mührünü bozup eğlenenler polise yakalandı

09.03.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Konya’da iş yerinin mührünü bozup eğlenenler polise yakalandı

Covid-19 risk haritasında çok riskli kategoride yer alan Konya’da yasağa rağmen ruhsatsız ve mührü bozulmuş eğlence mekanında eğlenenler polise yakalandı.

Covid-19 risk haritasında çok riskli kategoride yer alan Konya’da yasağa rağmen ruhsatsız ve mührü bozulmuş eğlence mekanında eğlenenler polise yakalandı. Eğlence mekanında bulunan 42 kişi hakkında işlem yapıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleriyle ilgili denetimlerine devam ediyor. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri gece kısıtlama saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde bulunan ve mührünün bozulduğu belirlenen ruhsatsız bir eğlence mekanında denetim yaptı. Kontrolde, iş yerinde canlı müzik yayını ve alkollü içki servisi yapıldığı ve belgesi olmadığı görüldü. İş yerinde çalışan 17 kişiye kimlik bildiriminde bulunulmadığından 1774 SKM’den, tütün tüketimine izin verilmesinden dolayı 4207 SKM’den tutanak düzenlendi. Eğlence mekanında bulunan 25 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten idari para cezası uygulandı. İş yerinde konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen Azerbaycan uyruklu S.Y. ile ilgili de tutanak tutulurken, iş yeri sorumlusu S.K. hakkında adli işlem yapılması için polis merkezine teslim edildi. Ruhsatsız iş yeri zabıta ekiplerince resen kapatıldı.

Konya’da iş yerinin mührünü bozup eğlenenler polise yakalandı

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