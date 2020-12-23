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Konya’da maske dolandırıcıları polisten kaçamadı

23.12.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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Konya’da maske dolandırıcıları polisten kaçamadı

İzmir’de ikamet eden bir kişiyi 320 bin adet maske göndermeyi vaat edip ilk peşinat olarak 95 bin lira alıp dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, Konya’nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İzmir’de yaşayan İ.G., telefonla irtibat kurduğu şahıslarla, 320 bin maske almak için 280 bin TL’ye anlaştı.

İzmir’de ikamet eden bir kişiyi 320 bin adet maske göndermeyi vaat edip ilk peşinat olarak 95 bin lira alıp dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, Konya’nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir’de yaşayan İ.G., telefonla irtibat kurduğu şahıslarla, 320 bin maske almak için 280 bin TL’ye anlaştı. İ.G., anlaştığı kişilere ilk peşinat olarak 95 bin lira gönderdi. Ancak gönderdiği paraya rağmen maskelerin eline ulaşmaması üzerine mağdur İ.G., dolandırıldığını anlayarak İzmir’de polise giderek şikayette bulundu. Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler A.İ.K. (26), E.İ. (32) ve B.İ.’nin (29) Konya’nın Akşehir ilçesinde oldukları belirlendi. Ilgın ilçesinde ikamet ettikleri öğrenilen şüpheli 3 şahıs, polisin düzenlediği çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Parayı çekmek için Akşehir ilçesine geldikleri ortaya çıkan şüphelilerin üst aramalarında 68 bin TL para ele geçirildi. Polisteki ifadelerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Konya’da maske dolandırıcıları polisten kaçamadı

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